Aufgeklärt: Will Smiths mysteriöse Aussage über "Matrix 5"

Will Smith (56) sorgt mit einem Instagram-Beitrag für reichlich Gesprächsstoff in Hollywood. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Bad Boys", von dem es bereits einen weiteren Teil gibt, und Men in Black, hat eine alte "Was wäre, wenn"-Geschichte aufgegriffen: 1997 lehnte er die ikonische Rolle des Neo im Sci-Fi-Kultfilm Matrix ab, um stattdessen im Western "Wild Wild West" mitzuwirken – ein Film, der ein großer Flop war. In seinem Beitrag steht die Frage: "Wie wäre 'Matrix' mit Will Smith als Neo geworden?" Die markante Antwort im Beitrag: "Wach auf, Will. Die Matrix hat dich...", heizt die Fantasie der Fans an. Auch weil bekannt ist, dass derzeit an einem neuen "Matrix"-Film gearbeitet wird.

Allerdings machten Brancheninsider und Magazine wie der Hollywood Reporter schnell klar, dass Will Smith wohl nicht in "Matrix 5" zu sehen sein wird. Vielmehr scheint der mysteriöse Post mit einem Musikprojekt des Schauspielers zusammenzuhängen, wie das Magazin Deadline behauptet. Berichten zufolge arbeitet Will an einem neuen Album, seinem ersten seit 20 Jahren. Der Gedanke liegt nahe, dass er dieses "Was wäre, wenn"-Szenario thematisieren könnte – möglicherweise sogar mit einem Song, in dem er sich als Neo in einem alternativen Universum vorstellt. Wills Beitrag hat also weniger mit der Kinoleinwand und mehr mit seiner Rückkehr zur Musikszene zu tun.

Für Will, der nicht nur als Schauspieler und Produzent, sondern seit den 80er-Jahren auch als Rapper erfolgreich ist, wäre ein neues Album ein großes Comeback in die Musikwelt. Die Abkehr von "Matrix" hin zu "Wild Wild West" hat Will selbst oft bedauert und auf humorvolle Weise reflektiert – unter anderem in einem YouTube-Video, in dem er sich selbst auf die Schippe nimmt. Es bleibt spannend, wie viel dieses emotionale Thema in sein neues Musikprojekt einfließen wird. Seine Instagram-Aktion zeigt jedenfalls, dass der "Fresh Prince" weiß, wie man Aufmerksamkeit generiert – sowohl bei Kino- als auch Musikfans.

Getty Images Will Smith, Schauspieler

