Nach 20 Jahren: Will Smith kündigt Album mit Big Sean an

Will Smith (56) feiert sein musikalisches Comeback: Am Donnerstag, den 30. Januar, hat der Schauspieler und Musiker zusammen mit Rapper Big Sean (36) eine neue Single veröffentlicht, wie das US Magazine berichtet. Der Song "Beautiful Scars" dreht sich um die Herausforderungen des Lebens und den Umgang mit Fehlern, die letztendlich zu persönlichem Wachstum führen. Doch damit noch nicht genug – Will hat offiziell angekündigt, dass im März sein erstes Album seit über 20 Jahren erscheinen wird. Das Werk mit dem Titel "Based on a True Story" ist für Fans eine Freude und wird unter anderem auch die bereits bekannten Songs "You Can Make It", "Tantrum" und "Work of Art" enthalten.

Doch was steckt hinter der Zusammenarbeit mit Big Sean? Die beiden Künstler entdeckten eine gemeinsame Verbindung durch ihre Musik und entwickelten schließlich die Single, die sich mit den "Narben des Lebens" befasst. Passend dazu kam auch ein kreatives Musikvideo auf den Markt, in dem sich Will auf augenzwinkernde Weise auf seine Karriere reflektiert. Verkleidet als Neo aus "The Matrix" spielt er humorvoll mit einer Rolle, die er einst abgelehnt hatte. Big Sean schlüpft dabei in die Rolle von Morpheus und führt ihn durch absurde Abenteuer. Vor der Verkündung seines neuen Albums spekulierten Fans noch darüber, ob Will eventuell in dem neuen Matrix-Film mitspielen würde.

Will zeigt sich nach eigenen Angaben in einer Phase der intensiven Selbstfindung und betonte in einem früheren Interview, dass er aus der Reflexion über sein Leben neue Inspiration schöpfe: "In den letzten Jahren habe ich so tief in meine Seele geschaut wie kaum jemals zuvor in meinem Leben." Die lange Pause von der Musik habe es ihm ermöglicht, eine ehrlichere und authentischere Ebene zu erreichen. Gleichzeitig ist es nicht das erste Mal, dass er sich künstlerisch weiterentwickelt. Neben seiner Schauspielkarriere, die ihm unter anderem einen Oscar und Weltruhm einbrachte, begann Will seine Karriere ursprünglich als Musiker. Für die Fans ist das neu angekündigte Album nicht nur ein Rückblick auf alte Zeiten, sondern auch ein Schritt in eine neue künstlerische Ära des Multitalents.

Getty Images Will Smith und Martin Lawrence im Mai 2024

Getty Images Big Sean, Rapper

