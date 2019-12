Ehrliches Mama-Update von Diana June! Nachdem die Influencerin im Dezember 2018 ihren neugeborenen Sohn verlor, erwartet sie aktuell wieder ein Kind. Seit sie die süßen Neuigkeiten mit ihren Fans teilte, bringt sie ihre Follower regelmäßig auf den neuesten Stand – und plaudert ganz offen über ihre Schwangerschaft. Dabei thematisiert Diana auch Aspekte, über die oft nicht gesprochen wird. Jetzt plaudert sie aus: Durch ihren Babybauch hat sie langsam Probleme beim Rasieren!

"In der Schwangerschaft wird man kreativer, wenn es ums Thema Rasieren geht", schildert Diana in ihrem neuesten Instagram-Post und schreibt weiter: "Ich musste gestern über mich selber schmunzeln, als ich in der Dusche rumbalanciert bin wie ein Akrobat." Mit gewölbter Körpermitte sei es gar nicht mehr so einfach, ihre Beine von den Härchen zu befreien. "Ich weiß, mega intimes Thema, aber ich dachte, wir lachen gemeinsam mal dadrüber, da es einfach so menschlich ist und das Leben ist doch viel zu ernst", heißt es in dem Post weiter und zum Schluss verrät Diana: "P.S., die Aktion war erfolgreich."

Erst Anfang der Woche hatte die Beauty ihre Abonnenten zum "Dickbauch-Dienstag" mit einem Kugel-Update verzaubert – denn inzwischen trägt Diana einen beachtlichen Babybauch mit sich herum! In welcher Schwangerschaftswoche sie genau ist, möchte die werdende Mama aber für sich behalten.

Instagram / di.anajune Diana June, Influencerin

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June im Dezember

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de