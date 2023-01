Drag-Queen-Show "Viva la Diva" geht in eine weitere Runde

Das war wohl ein voller Erfolg! In der Show "Viva la Diva" verwandeln sich sechs verschiedene Promi-Männer in Drag-Queens und müssen in mehreren Runden gegeneinander ihr Können unter Beweis stellen. Zwei Jury-Teams müssen dann erraten, wer hinter dem Make-up und der Performance steckt. In dem vergangenen Jahr erzielte die Sendung überraschenderweise sehr gute Einschaltquoten. Dies animierte RTL wohl dazu, die Show in eine neue Runde zu schicken!

Bereits im Februar sollen zwei neue Folgen der Erfolgsausstrahlung in den Niederlanden gedreht werden. Das berichtete am Mittwoch das Online-Fernsehmagazin Quotenmeter. Bis auf die Drag-Queens wird wohl alles beim Alten bleiben. Das Ganze wird wieder moderiert von Tim Mälzer (51). Olivia Jones (53) und Jana Ina Zarrella (46) sowie Tahnee Schaffarczyk (30) und Jorge Gonzalez (55) treten ein weiteres Mal in zwei Rate-Teams gegeneinander an. Den Auftritt der Queens wird unter anderem Bambi Mercury (35) bewerten.

Im vergangenen Jahr haben knapp zwei Millionen Menschen die Sendung verfolgt. Neben Mickie Krause (52) und Bernhard Brink (70) waren auch Mario Barth (50) und Steffen Hallaschaka am Start. Gewinnen konnte dennoch nur einer: Faisal Kawusi (31) hat der Jury mit seiner Performance den Kopf verdreht und konnte sich auf Platz eins kämpfen.

RTL / Markus Hertrich Steffen Hallaschka als Supernova bei "Viva la Diva"

Getty Images Tim Mälzer bei einem Pressetermin von "Essen & Trinken", 2018

ProSieben/Nikola Milatovic Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

