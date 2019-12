Welche Performerin schnappt sich in zwei Wochen den großen Titel? Die erste Staffel des neuen Castingformats Queen of Drags neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu: Nachdem am Donnerstagabend Katy Bähm (26) völlig überraschend nach Hause gehen musste, findet schon kommende Woche das Halbfinale statt. Noch fünf Künstlerinnen sind im Rennen – doch welche Entertainerin hat sich den Sieg am meisten verdient?

Als absolute Spitzenreiterin gilt aktuell Yonce Banks: Die Paderbornerin hat Woche für Woche atemberaubende Tanzperformances à la Beyoncé (38) hingelegt. Doch kann die 26-Jährige die Jury um Heidi Klum (46) auch weiterhin überzeugen? Jurorin Conchita Wurst (31) bemängelte erst in der aktuellen Folge, Yonce würde in ihren Auftritten nur wenig Abwechslung zeigen. Dieses Argument wäre mit Blick auf Bambi Mercury (32) hingegen völlig fehl am Platz, denn die Bartträgerin begeistert die Punktrichter immer wieder mit aufwendigen Outfits und vielfältigen Ideen. "Queen of the Week" wurde die Berlinerin damit jedoch noch nie. Kann sie sich diesen Platz in den kommenden Wochen noch erkämpfen?

Die meiste Erfahrung bringt eindeutig Catherrine Leclery mit: Die 48-Jährige trat bisher in eher klassischen und sicheren Drag-Looks auf, konnte die Preisrichter aber immer wieder vom Hocker reißen. Experimentierfreudiger sind hingegen Aria Addams (22) und Vava Vilde (30): Während die Wolfsburgerin inspiriert von Lady Gaga (33), dem verrückten Hutmacher und Helene Fischer (35) wahnsinnige Verwandlungen präsentierte, sorgte die Stuttgarterin zuletzt mit ihren bizarren Moves und außerirdischen Kostümen für Jubel. Welche Travestie-Künstlerin sollte "Queen of Drags" gewinnen? Stimmt unten ab!

© ProSieben/Martin Ehleben Katy Bähm in der dritten Folge von "Queen of Drags"

Anzeige

© ProSieben/Martin Ehleben Bambi Mercury in der dritten Episode von "Queen of Drags"

Anzeige

© ProSieben/Martin Ehleben Aria Addams in der dritten Episode von "Queen of Drags"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de