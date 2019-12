Zurück zur langen Mähne! Vor über zwei Jahren trafen die Pahde-Zwillinge fast zeitgleich die mutige Entscheidung, sich einen modernen Longbob schneiden zu lassen. Seither blieben Valentina (25) und Cheyenne Pahde (25) dieser lässigen Frisur mehr oder minder treu. Jetzt hatte zumindest eine der beiden erfolgreichen Schauspielerinnen Lust auf eine erneute Typ-Veränderung: Cheyenne präsentierte sich nun wieder mit einer wahren Langhaar-Pracht!

Auf Instagram kann die Community sich nun eine Meinung zur brandneuen Frisur bilden. Die Alles was zählt-Bekanntheit postete ein Foto, das sie nach der gravierenden Veränderung dank Extensions zeigt. Die hellblonde Mähne reicht ihr nun – statt bis zur Schulter – doch glatt bis unter die Brust! "Back to the Roots. Für 'Alles was zählt' hab ich mich nach langer Zeit mal wieder etwas verändert. Und ich muss sagen: Jetzt sehe ich wieder aus wie 'Cheyenne' [...] Bin wirklich happy", betitelte sie den Schnappschuss.

Die Fans sind ähnlich begeistert von diesem Ergebnis! "Steht dir sehr gut", "Wow" oder "Viel schöner lang. Sieht toll aus!" lauten die Kommentare unter dem Beitrag. Na, ob Schwester Valentina da auch bald nachzieht? Zumindest für einen einmaligen Termin am GZSZ-Set probierte auch sie die verlängerte Mähne kürzlich aus.

Andreas Rentz/Getty Images Cheyenne und Valentina Pahde bei "Let's Dance"

Instagram / cheyennepahde Cheyenne Pahde, Schauspielerin

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im Dezember 2019

