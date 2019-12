Große Gefühle, viel Romantik, aber auch Drama – die diesjährige Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel glich gefühlt einer Achterbahnfahrt. Nun steht am kommenden Sonntag das große Finale an: Die sechs verkuppelten Paare der aktuellen Staffel müssen sich entscheiden, ob sie die Ehe weiterführen oder aber die Scheidung wollen. Grund genug für das Experten-Team der Show, die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen. Promiflash verrieten sie, welches Paar sie am meisten überrascht hat.

"Die größte Überraschung sind Jessica und Marc. Es war mir unverständlich, dass sie das Experiment beendet haben, ohne uns Experten davor hinzuzuziehen", erklärte Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer (38) gegenüber Promiflash. Die beiden Kandidaten hatten sich noch während der Dreharbeiten getrennt und von der Sendung verabschiedet. Ebenso wenig hatte ihre Expertinnen-Kollegin Beate Quinn mit dem schnellen Abbruch gerechnet. "Sie sind sehr motiviert in dieses Experiment reingegangen und haben leider aufgegeben, bevor sie sich überhaupt richtig kennengelernt haben", resümierte die Sexual-Therapeutin. Allerdings sei zwischen Jessi und Marc noch mehr vorgefallen, als die Zuschauer bisher wüssten, deutete Dr. Köhldorfer an: "Wir werden es beim Finale erfahren..."

Glücklicherweise gab es aber auch positive Überraschungen im Laufe der Staffel: So wie die Entwicklung von Melissa und Philipp. "Es war zwar klar, dass die beiden tolle Voraussetzungen für eine Beziehung mitbringen. Wir wussten aber auch, dass Philipp Zeit braucht, um sich öffnen und sich auf einen völlig fremden Menschen einlassen zu können", betonte Diplom-Psychologe Markus Ernst. Er finde es toll, wie die beiden bisher miteinander umgegangen waren und dass sie Konflikte besprechen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

