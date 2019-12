Stormi Webster (1) verzaubert mal wieder das Netz! Die kleine Maus zählt zu den absoluten Lieblingsmotiven von Mama Kylie Jenner (22) – und auch zu denen ihrer Fans: Die zahlreichen Schnappschüsse der Einjährigen werden auf Social Media stets millionenfach geliket. Auch die neuste Bilderreihe findet sich schon nach wenigen Stunden im sechsstelligen Bereich wieder. Kein Wunder: Stormi zeigt auf den Schnappschüssen, wie gut sie schon einen Schmollmund machen kann.

Die süße Bildergalerie aus dem Privatjet teilte Kylie nun via Instagram. Auf jedem der drei Fotos präsentiert Stormi eine andere Mimik – jede süßer als die andere! Besonders gut beherrscht die Einjährige die hübsche Schnute, die auch Mama Kylie gerne einsetzt. Ihre Fans sind hin und weg von dem zauberhaften Anblick: "Sie hat es schon jetzt total drauf!" und "Wow, genau wie du in Mini! Wunderschön", schwärmen zwei Nutzer in den Kommentaren.

Die Aufnahmen entstanden vermutlich auf dem Hin- oder Rückweg in ihren kürzlichen Winter-Urlaub – schließlich ist Stormi in eine stylishe dicke Jacke gekleidet, die für ihr Zuhause in den kalifornischen Hidden Hills wohl zu warm wäre. Vergangene Woche teilte Kylie noch süße Beiträge von der Snowboard-Piste.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im Dezember 2019

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im Dezember 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Töchterchen Stormi Webster

