Vor wenigen Wochen erfüllte sich Anne Wünsche (28) einen großen Traum – sie hat nun eine lange Mähne! Während die Influencerin vor einiger Zeit mit Haarausfall zu kämpfen hatte und ihr Haar bis zu Schulter trug, hat sie nun wieder Extensions. In puncto Styling bieten sich jetzt ganz neue Möglichkeiten an und das lässt sich der Netz-Star natürlich nicht zweimal sagen. Anne versuchte sich an kleinen Locken – doch dabei kam es zu einem kleinen Missgeschick...

In ihrer Instagram-Story verriet die 28-Jährige ihren Fans, dass sie unbedingt etwas Neues ausprobieren will. Gesagt, getan! Anne verpasste sich eine Lockenmähne der Extraklasse und wollte von ihrer Community wissen, wie ihnen das Ergebnis gefällt. Der Look kam bei den Followern richtig gut an – doch die Freude bei der Neu-Berlinerin war nur von kurzer Dauer. "So dumm kann auch nur wieder ich sein, das ist so typisch Anne", machte sie ein paar Clips später ihrem Ärger Luft.

Doch was ist denn passiert? "Du denkst dir: Ach, machst du dir heute mal eine andere Frisur, mal was komplett anderes ausprobieren, alles schön und gut. Dann bin ich aber mit dem blöden Teil an meine Bondings gekommen und jetzt sind die total verklebt", verfluchte die Zweifach-Mama ihren Lockenstab und warnte ihre Fans bereits vor, dass die Extensions in den kommenden Tagen ausfallen könnten. Diese Worte kaum ausgesprochen, hielt Anne auch schon die erste Strähne in der Hand.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Netz-Star

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Dezember 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Schauspielerin

