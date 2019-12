Gute Tarnung dank Leo-Look! Auch in New York City sind winterliche Temperaturen aktuell an der Tagesordnung. Auf den Straßen sieht man daher überall wärmende Jacken, Mützen sowie dicke Handschuhe. Selbstredend sind auch die Promis nicht von der eisigen Jahreszeit ausgenommen: Einer von ihnen, ein internationales Topmodel, wurde jetzt von Paparazzi in einem flauschigen Mantel erwischt – doch welche Laufstegschönheit ist hier so eingekuschelt?

Für gewöhnlich trägt die 18-Jährige sexy Haute Couture statt knielangem Überwurf – doch bei rund drei Grad Celsius dürfte ihr das gerade eindeutig zu frisch sein. Die Person, die hier der Kälte trotzt? Cindy Crawfords (53) hübsche Tochter Kaia Gerber (18)! Dank der dicken Sonnenbrille im Gesicht, der Beanie auf dem Kopf und dem dicken Schal um den Hals dürften Fans sie während ihres Spaziergangs kaum erkennen. Der Oversize-Mantel in Leopardenmuster ist zwar ein echter Hingucker – wer sich darunter verbirgt, ist allerdings nicht auf den ersten Blick zu sehen.

Zuletzt zeigte sich Kaia deutlich weniger bekleidet: in Bikini! Ende November wurde die Beauty bei heißen Zungenspielen mit ihrem neuen Flirt und Comedian Pete Davidson (26) im Pool gesehen. Habt ihr Kaia so dick eingepackt erkannt? Stimmt ab.

Splash News Kaia Gerber im Dezember 2019

Splash News Kaia Gerber und ihre Mutter Cindy Crawford

Backgrid / ActionPress Kaia Gerber und Pete Davidson

