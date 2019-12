Jetzt hat Chris Brown (30) das süße Geheimnis endlich gelüftet! Nachdem monatelang spekuliert worden war, dass der Musiker ein Kind von seiner vermeintlichen Ex-Freundin Ammika Harris bekommt, bestätigte er die Neuigkeiten Anfang der Woche: Er ist Vater eines kleinen Sohnes geworden. Bisher bekamen seine Fans den kleinen Aeko Catori Brown zwar noch nicht zu sehen – doch das hat Chris jetzt mit einem zauberhaften Schnappschuss nachgeholt!

Via Instagram veröffentlichte der Sänger soeben das allererste Foto, auf dem Baby Aekos Gesicht zu sehen ist: Die Aufnahme zeigt den Neugeborenen bei einem Nickerchen – seine Augen sind geschlossen und sein kleiner Schmollmund ist zu einem entspannten "O" geformt. Besonders süß: Aeko hat bereits eine Menge Haare auf seinem Köpfchen! Chris' Fans sind hin und weg von dem Anblick. "Der wird mal so hübsch" und "Oh mein Gott, was für ein schöner Junge", schwärmen zwei Nutzer in den Kommentaren.

Doch damit nicht genug: Chris hat außerdem ein paar Schnappschüsse aus dem Krankenhaus geteilt, die offenbar direkt nach Aekos Geburt entstanden sind – der stolze Papa durfte, wie es aussieht, dabei sein. Der Rapper und seine Babymama Ammika tauschen auf den Bildern zärtliche Gesten des Elternglücks aus.

Instagram / chrisbrownofficial Chris Browns Sohn Aeko

Jonathan Leibson/Getty Images for Riveting Entertainment Chris Brown, Sänger und Rapper

Instagram / ammikaaa Ammika Harris

