Seit 2013 steht Danny Liedtke (29) nun schon als Kevin "Kev" Bochow vor den Köln 50667-Kameras. Vor einem Jahr stieß auch seine Kollegin Sharon Battiste zum Cast dazu. Sie verkörpert die süße Rettungssanitäterin Clara "Bo" Borkmann. In der Serie sind die beiden Figuren gut befreundet. Im realen Leben stehen sich die beiden allerdings noch sehr viel näher: In einer emotionalen Botschaft schwärmte Sharon jetzt von ihrem Kumpel Danny!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Beauty nun eine Fan-Frage nach ihrem aktuellen Verhältnis zu Danny. Zuletzt hatten sie nämlich beide gemeinsame Fotos auf der Plattform geteilt. "Dadurch, dass wir uns eben durch die Arbeit am Set kennengelernt haben, uns viel unterhalten haben, haben wir uns besser kennengelernt und auch gemerkt, dass wir privat sehr gut miteinander harmonieren", verriet Sharon."Wir können über tiefgründige Sachen sprechen, wir verstehen uns super, können unglaublich viel lachen", schwärmte die Laiendarstellerin weiter. Danny sei "ein sehr besonderer Mensch" und habe "genau so einen Knacks" wie sie selbst. "Ich hab ihn sehr lieb."

Diese rührenden Worte konnte Danny natürlich nicht unkommentiert lassen. "Ich hab gerade das Video zum ersten Mal gesehen[...] und ich hab dich auch einfach nur lieb!", erwiderte die Frohnatur in ihrer Story. Wusstet ihr, dass die beiden so dicke sind? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / _danny_liedtke_ Die "Köln 50667"-Stars Sharon Battiste, Danny Liedtke und Sophie Imelmann

Instagram / _danny_liedtke_ "Köln 50557"-Star Danny Liedtke

