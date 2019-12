Diese Neuigkeiten schockierten die Fans von Köln 50667 zutiefst: Hauptdarstellerin Margarita Nigmatullin (24) soll aus der Serie aussteigen – das hat Promiflash von einem Insider erfahren. Maddy und ihre Rolle der selbstbewussten Lina gehörten stets zu den absoluten Zuschauerlieblingen. Bisher haben weder die Beauty selbst noch der Sender RTL2 ihr Serien-Aus bestätigt. Dafür hat sich nun ihr "Köln 50667"-Kollege und guter Freund Danny Liedtke (29) offenbar zu den Neuigkeiten geäußert.

In seiner Instagram-Story meldete der Kev-Darsteller sich mit einer kryptischen Nachricht bei seinen Abonnenten: "An alle 'Köln 50667'-Fans: Ich wollte mich mal zu den aktuellen News melden! Ihr habt sicher die News mitbekommen – dazu dürfen wir noch nix sagen – die sind sehr überraschend", erklärte Danny in einem kurzen Clip. "Ich kann nur sagen auf jeden Fall: Ihr dürft euch auf neue Sachen freuen und auch auf Veränderungen. Was jetzt auf euch zukommen wird, wird sich demnächst zeigen." Auch wenn Danny offensichtlich noch nicht darüber sprechen darf, dürfte klar sein, dass mit den "News" und "Veränderungen" Margaritas Ausstieg gemeint ist. Schließlich folgt sein Statement wenige Stunden nach den Schlagzeilen um ihren Exit.

Danny spricht in seiner Videobotschaft auch von "neuen Sachen", die "die Fans freuen" werden – ob er hier auf seinen neuen Kollegen Danilo Cristilli anspielt? Wie Promiflash über verschiedene Quellen in Erfahrung gebracht hat, sollen der Ex-Love Island-Kandidat sowie vier weitere Gesichter demnächst bei "Köln 50667" dazustoßen.

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke und Margarita Nigmatullin

Instagram / _danny_liedtke_ Die "Köln 50667"-Stars Danny Liedtke und Margarita Nigmatullin

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli in Köln

