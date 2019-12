Hat Gay-Bachelor Nicolas Puschmann vielleicht schon zu viel verraten? Bei Prince Charming sucht der Junggeselle seinen Mr. Right und hat seinen 20 Liebesanwärtern in den vergangenen Wochen mächtig auf den Zahn gefühlt. Am kommenden Mittwoch ist es dann soweit: Im großen Finale muss Nic sich zwischen Lars Tönsfeuerborn und Dominic Smith entscheiden. Und der erste Trailer könnte den Gewinner schon längst gespoilert haben...

Zum Staffelstart bekamen die Zuschauer in einer kurzen Vorschau bereits einen Vorgeschmack auf das gesamte Flirt-Abenteuer. Dabei wurde auch ein Ausschnitt von der letzten Gentlemen's Night gezeigt. "Dass ausgerechnet du hier im Finale stehst, hätte ich, glaube ich, nie erwartet", sagt Nicolas zu seinem Gegenüber. Damit kann eigentlich nur Lars gemeint sein. Schließlich betonte der Hamburger im Halbfinale, dass er bei Dominic von Beginn an eine Anziehung gespürt habe. Aber darf Lars auch wirklich die letzte Krawatte behalten oder ist das der Einstieg für eine knallharte Abfuhr?

Für Jochen Schropp (41) galt der Sex-Podcaster aus Düsseldorf schon länger als heißer Favorit. Bei der Bambi-Verleihung in Baden-Baden verriet er im Promiflash-Interview: "Ich glaube irgendwie, es wird Lars." Aber soll der TV-Moderator damit recht behalten? Was meint ihr? Stimmt ab!

