Sie führt ihren eigenen Blog, ist Content-Creatorin und leitet ein eigenes Unternehmen – Carmen Mercedes, im Netz eher als Carmushka bekannt, ruht sich auf ihrem Erfolg nicht aus. Täglich nimmt die Kölnerin ihre Community in ihren Storys mit und präsentiert private Einblicke aus ihrem Alltag. Nun gibt sie ein weiteres spannendes, und vielleicht etwas erschreckendes Detail preis. Während ihrer Karriere hatte sie kaum einen Tag für sich!

Dass der Job kein Zuckerschlecken ist, erzählte Carmen jetzt in ihrer Instagram-Story: Dreieinhalb Jahre sei sie nun auf Instagram und Co. unterwegs – insgesamt neun Tage sei sie davon offline gewesen und habe sich eine Social-Media-Auszeit gegönnt. Allein das ist schon beachtlich, doch die Powerfrau ist ja nicht nur Influencerin, sondern auch Geschäftsführerin ihres eigenen Labels Oh April. Während sie sich in der Regel morgens um das Geschäftliche kümmert, nimmt sie sich ab mittags die Zeit für ihre Follower.

Für dieses Jahr hat Carmen mittlerweile alle wichtigen Termine hinter sich und kann sich nun voll und ganz auf Weihnachten freuen. Und nicht nur das, denn für den Netz-Star und seinen Mann geht es nach den Feiertagen endlich in die wohlverdienten Flitterwochen.

Instagram / carmushka Bloggerin Carmushka im August 2019

Anzeige

Instagram / carmushka Carmen Mercedes, Netz-Star

Anzeige

Instagram / carmushka Carmen Mercedes und ihr Mann Niclas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de