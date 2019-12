Janni Kusmagk (29) gibt Erziehungs-Tipps! Die Profi-Surferin und Ehemann Peer Kusmagk (44) sind inzwischen glückliche Zweifach-Eltern – Sohnemann Emil-Ocean (2) und Nesthäkchen Yoko sind ihr ganzer Stolz. Am vergangenen Freitag verzauberte die kleine Familie nun die Zuschauer eines Morgenmagazins im TV. Hinterher waren ihre Fans total überrascht, wie seelenruhig die Kids in Anbetracht der ganzen Kameras und Leute gewesen sind. Yoko war sogar während der Sendung eingeschlafen! Wie machen Janni und Peer das nur?

"Tatsächlich waren die beiden, dafür dass sie um 5.30 Uhr geweckt wurden und in einem riesigen TV-Studio mit Tausenden neuen Eindrücken und Verlockungen waren, wirklich brav", betonte die Vollblutmama in ihrem neusten Instagram-Beitrag – und verriet anschließend ihre Geheimtipps: "Wir nehmen sie einfach immer und überall mit hin, und bereiten sie so gut wie möglich darauf vor, signalisieren ihnen in allen Umgebungen, dass wir alle zusammen DA sind." Außerdem würden Janni und Peer stets darauf achten, ihre Ängste nicht auf ihre Sprösslinge zu übertragen.

"Dennoch möchte ich bei euch keinen falschen Eindruck erwecken: NATÜRLICH gibt es auch bei uns die Momente die alle Eltern kennen, wenn Emil-Ocean dann am Ende doch noch den Deko-Schlitten im Studio um jeden Preis haben will oder Yoko auf der Rückfahrt einfach nicht in ihre Babyschale möchte", gab Janni zu. "Die Momente kennen wir doch alle." Was sagt ihr zu den Tipps? Stimmt ab!

