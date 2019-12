Jetzt folgt der nächste Schlag gegen Herzogin Meghan (38)! Die Frau von Prinz Harry (35) muss aktuell eine Menge Kritik einstecken. Seitdem die einstige Schauspielerin ins britische Königshaus eingeheiratet hat, wird sie von aller Welt begutachtet, jeder Schritt bewertet. In ihrer Dokumentation offenbart die 38-Jährige, wie eingeengt sie sich manchmal fühlt, der öffentliche Druck sei sehr belastend. Nun muss sich die Beauty auch von einer engen Freundin ihres Schwiegervaters fiese Vorwürfe gefallen lassen!

Schauspielerin Stefanie Powers, die mit Prinz Charles (71) über die gemeinsame Polo-Leidenschaft eine Freundschaft pflegt, schießt aktuell gegenüber The Daily Beast heftig gegen die schöne US-Amerikanerin: "Meghan möchte ein Star sein, was leider nicht das ist, was sie tun soll. Es ist ihre Aufgabe, Harrys Frau zu sein und nicht die königliche Dynamik zu verändern." Sie wirft der Mama von Archie Harrison vor, nur ihre eigene Art Reality-Show aufzuführen und hauptsächlich aus der Gier nach Ruhm geheiratet zu haben, weil sie es in Hollywood als Schauspielerin nicht geschafft habe.

Doch bei Meghan hörte der verbale Kreuzzug der ehemaligen "Hart aber Herzlich"-Darstellerin nicht auf. Stefanie richtete ihre Abneigung auch gegen Prinz Andrew (59). Der steht gerade wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Sex-Skandal im Fokus der Öffentlichkeit. "Prinz Andrew ist dumm. Großbritannien sticht wegen der royalen Familie heraus und wenn sich ein Mitglied daneben benimmt, mindert das ihr Ansehen", fügte die 77-Jährige hinzu.

Getty Images Stefanie Powers, Schauspielerin

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019 in London

Getty Images Prinz Andrew 2015 in England

