Na, wer ist denn dieser süße Knirps? Der antike Look des Schwarz-Weiß-Fotos täuscht. Zwar sieht die Aufnahme so aus, als ob sie locker aus den 1940er-Jahren stammen könnte. Dieser Hollywoodstar gehört aber einer sehr viel jüngeren Generation an. Das Mädchen mit den braunen Locken und der dunklen Pudelmütze zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen der Welt und startet gerade mal wieder so richtig durch.

Dieses niedliche Mädchen auf dem Pic ist niemand Geringeres als Jennifer Aniston (50)! Der Friends-Star teilte den Schnappschuss aus dem Familienalbum auf Instagram. Die 50-Jährige verriet auch gleich, was sie damals vermutlich draußen vor dem Fenster so fasziniert hat. “Ich bin sicher, dass ich auf Schnee gehofft habe”, schrieb Jennifer zu dem Post. Der Beitrag kam in weniger als 24 Stunden auf rund zwei Millionen Likes. Kein Wunder: Die Schauspielerin ist zwar erst seit dem 15. Oktober 2019 auf Instagram aktiv – doch ihre Aufholjagd setzte Maßstäbe.

Nie zuvor hat ein Account so schnell eine Million Follower erreicht wie ihrer. Mittlerweile hat Jen rund 22 Millionen Abonnenten. Die freuten sich zuletzt über Beiträge mit Reese Witherspoon (43). Die blonde Beauty hatte in “Friends” Rachel Greens jüngere Schwester Jill gespielt. Aktuell ist das Duo in der Apple-Serie “The Morning Show” wiedervereint. Jennifers dritter jemals getätigter Insta-Post war übrigens auch ein Kinderbild. Lässt sich da etwa ein Trend erkennen?

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bei der "The Morning Show"-Premiere

