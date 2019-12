Tristan Thompson (28) überrascht seine Fans mit einer süßen Botschaft an seinen kleinen Sohn! Der Basketball-Star hat nicht nur zusammen mit Khloe Kardashian (35) eine gemeinsame Tochter, aus einer früheren Beziehung mit Ex-Freundin Jordan Craig stammt auch sein Sohn Prince. Auch wenn Tristan mit seinen drei Millionen Abonnenten regelmäßig private Momente teilt, bekommen die Fans seinen Spross nur selten zu sehen. Zu Prince' drittem Geburtstag erfreut der Sportler jetzt aber mit einem besonders rührenden Post.

"Alles Gute für meinen Baby-Jungen Prince. Dein Lächeln erhellt jeden Raum, in dem du dich aufhältst", schreibt Tristan auf Instagram zu einem Bild, das das Geburtstagskind mit einem roten Luftballon in der Hand zeigt. Unter dem Foto des grinsenden Kindes erinnert sich der 28-Jährige an die ersten Vater-Sohn-Momente zurück: "Jetzt bist du schon drei, ich erinnere mich noch daran, wie du geboren wurdest und wie ich dir erzählt habe, was für ein tolles Baby du bist." Der stolze Papa kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und freut sich über die bedingungslose Liebe seines Sprösslings.

Dass Tristan es liebt, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen, kauften ihm Jordan, die Mutter des Dreijährigen, zuletzt nicht richtig ab. Im Juni dieses Jahres warf sie ihm vor, sich zu wenig um den Nachwuchs zu kümmern. "Jordan hat schon lange das Gefühl, dass sie Prince alleine großzieht. Tristan sieht seinen Sohn kaum. Jordan ist so frustriert, wenn Tristan in den sozialen Medien versucht, besonders engagiert auszusehen, obwohl er es nicht ist", berichtete eine Quelle damals gegenüber The Hollywood Reporter.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompsons Sohn Prince

Anzeige

Getty Images Baskeball-Star Tristan Thompson

Anzeige

Instagram / alleyesonjordyc Jordan Craig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de