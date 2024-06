Geburtstagsgrüße vom Ex: Khloé Kardashians Fans sind besorgt

Bereits seit zwei Jahren sind Khloé Kardashian (40) und Tristan Thompson (33) kein Paar mehr. Nach vielen turbulenten Jahren trennte sich die Zweifachmama, nachdem der Basketballspieler ihr wiederholt fremdgegangen war und sogar ein Kind mit einer anderen Frau gezeugt hatte. Obwohl ihre Beziehung vorbei ist, scheinen sich die Ex-Partner noch sehr gut miteinander zu verstehen. Anlässlich des Geburtstags der Kardashian-Schwester teilte Tristan mehrere Fotos mit Geburtstagsgrüßen in seiner Instagram-Story. Zu verschiedenen Schnappschüssen widmet er der Mutter seiner Kinder emotionale Worte: "Du bist die beste Mutter", "Du bist meine beste Freundin", "und das unglaublichste menschliche Wesen, das ich je getroffen habe."

Was auf den ersten Blick wie eine süße Geburtstagsnachricht wirkt, stiftet Verwirrung bei Khloés Fans! In Anbetracht der gemeinsamen Vergangenheit des Reality-TV-Stars mit dem Kanadier scheinen viele besorgt über diese überschwänglichen Zeilen. User der Plattform X äußerten sich aufgebracht zu dem Posting des 33-Jährigen. Während einer spitz bemerkt, dass "er sie nicht so schlecht behandelt hätte", wenn sie wirklich seine beste Freundin sei, verdeutlichen andere ihre Meinung weniger subtil: "Tristan braucht ehrlich gesagt Hilfe! Khloé muss so gehirngewaschen sein." Ein anderer ergänzt: "Khloé kann vielleicht verzeihen und vergessen, aber dieser Mann wird in meinen Augen immer ein schwacher Betrüger sein. Er ist geistesgestört und dieser Post ist es auch."

Dass sich Khloé nach allem, was zwischen ihr und ihrem Ex-Partner vorgefallen ist, wieder auf eine Beziehung mit Tristan einlassen könnte, müssen ihre Fans aber wohl nicht befürchten. Obwohl der Vater der gemeinsamen Kinder True (6) und Tatum (1) in den vergangenen Monaten wieder in ihrem Haus lebte, sei sie sehr froh darüber, dass er nun wieder ausgezogen ist. In einer kürzlich erschienenen Folge von The Kardashians unterhielt sich die 40-Jährige darüber mit ihrer Schwester Kourtney Kardashian (45): "Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem eigenen kleinen Kreis und in meiner eigenen Welt verdammt gut zurechtkomme, aber wenn ich nur daran denke, dass jemand in meinem Bereich ist und ich meinen Fernseher oder mein Bett teilen muss, dann sage ich nein."

