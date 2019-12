Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) brauchen ein größeres Haus! Erst vor wenigen Tagen verkündeten die beiden Bachelor-Bekanntheiten, dass sie sich auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen dürfen. Neben zwei tierischen Familienmitgliedern wird also auch bald ein Mini-Mensch im Hause Heger-Pannek wohnen. Weil dort aber derzeit nicht genügend Platz ist, plauderte Angelina jetzt aus: Ein neues Familien-Domizil muss her!

"Wir suchen ganz, ganz dringend ein größeres Haus oder eine ganz, ganz große Wohnung", verrät die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story. Auch wenn sie mit ihrem Liebsten derzeit noch die Sonne Dubais genießt, sucht sie im Netz schon eifrig nach passenden Unterkünften für die bald etwas größere Familie. Problematisch könnte werden, dass sich die werdenden Eltern nicht immer ganz einig sind, wie die Traumwohnung letztlich aussehen sollte. "Wir wollen gerne was kaufen, also noch schwieriger, weil dann muss es einfach hundertprozentig passen, für immer", erklärt Angelina – ein Haus zu bauen, komme aus Zeitmangel vor der Geburt hingegen nicht infrage.

Wie sehr er sich auf die Zukunft zu dritt freut, hat auch Sebastian erst kürzlich zum Ausdruck gebracht. In einem Social-Media-Post zeigte sich der 33-Jährige ganz sentimental und überraschte mit einer süßen Liebesbotschaft an seine Angie und das ungeborene Baby. "Ihr bedeutet mir die Welt", titelte er zu einem Pärchen-Pic, das er mit einer 360-Grad-Kamera geknipst hatte.

United Archives GmbH/ ActionPress Angelina Heger, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Ex-Bachelor

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger im Dezember 2019

