Sebastian Pannek (33) ist noch immer im Baby-Rausch! Mit der Nachricht, die am Sonntag die Runde machte, hatten wohl nur die wenigsten Fans gerechnet: Der Ex-Bachelor und Freundin Angelina Heger (27) offenbarten, dass sie Nachwuchs erwarten. Seitdem die Katze aus dem Sack ist, halten die beiden mit ihrer Vorfreude nicht mehr hinter dem Berg. Auch Basti scheint sich auf seine zukünftige Vaterrolle mehr als nur zu freuen. Nun legte er mit einer süßen Liebeserklärung an seine kleine Familie nach!

Auf Instagram postete Sebastian nun ein ganz besonderes Urlaubsandenken. Ein Foto, das mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen wurde, zeigt Basti mit seiner schwangeren Liebsten am Strand – glücklich schauen sie in die Kamera. "Ihr bedeutet mir die Welt", lauten Bastis sentimentale Zeilen zur Aufnahme, die sich ganz offensichtlich an Angie und das ungeborene Baby richten.

Auch die werdende Mama kann sich emotionale Geständnisse in Richtung Bauchbewohner kaum noch verkneifen. Erst kürzlich zeigte sie ihren – trotz Mini-Baby-Kugel – trainierten Bauch im Spiegel und betitelte den kleinen Clip mit den Worten "Ich liebe dich". Wann Angelina und Basti genau Eltern werden, ist bisher noch nicht bekannt.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek im Dezember 2019

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

