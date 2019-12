Wer den Namen Rebel Wilson (39) hört, denkt wahrscheinlich an amüsante Hollywood-Komödien, lustige Dancemoves und an eine humorvolle und offene Persönlichkeit. In den Vorstellungen vieler Fans würde sie sicherlich auch als echtes Partygirl durchgehen. Doch im echten Leben läuft es bei der Schauspielerin weitaus ruhiger, als man es vielleicht erwarten würde. Sie soll bisher sogar noch nicht einmal zu tief ins Glas geschaut haben.

Ein Longdrink hier, ein kleiner Shot da – so ein Trinkverhalten kommt für Rebel wohl nicht infrage. Denn in der Late Late Show verriet die gebürtige Australierin gegenüber Moderator James Corden (41), dass es bei ihr alles andere als feuchtfröhlich zugehe. "Lustige Tatsache. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie betrunken", beteuerte sie. Eine Aussage, die viele ihrer Anhänger der 39-Jährigen so sicherlich nicht unbedingt zugetraut hätten. Doch Rebel erklärte hierzu: "Ich pflege dieses Image des Partygirls zum Beispiel auf Instagram und so, aber das ist gar nicht wahr. Ich und die Flaschen – es ist ein innerlicher Witz mit mir selbst", so die Pitch Perfect-Darstellerin.

Ab dem 25. Dezember 2019 ist Rebel dann einmal in einer ganz anderen Rolle in den Kinos zu sehen: Sie verkörpert Katzendame Jennyanydots in der Verfilmung des Musical-Klassikers "Cats".

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Emma McIntyre / Getty Images Rebel Wilson bei der Premiere von "Pitch Perfect 3"

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Hollywood-Star

