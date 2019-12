Spielt hier jemand schon Weihnachtsengel? In Sachen Styling macht Jennifer Lopez (50) wohl niemand etwas vor: Ob Geschäftsessen, öffentliches Event oder Freizeit – egal, wo man die Sängerin antrifft, sie ist stets top-gestylt! Auch bei einem alltäglichen Walk durchs sonnige Miami in der Vorweihnachtszeit ist J.Lo äußerst stilsicher unterwegs – und scheint sich farblich schon mal aufs anstehende Fest einzustimmen: Ganz in Weiß brachte sie beinahe so etwas wie Weihnachts-Winter-Stimmung in den Sonnenstaat Florida!

Paparazzi erwischten die schöne Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Liebsten Alex Rodriguez (44) vor einem Gym. Doch J.Los Sport-Outfit konnte eleganter kaum sein: Zu einer weißen, glänzenden Leggins kombinierte sie ein bauchfreies Langarm-Shirt mit V-Ausschnitt, sowie coole weiße Sneaker. Aufgepeppt wurde die ebenso bequeme wie hotte Kombi durch goldene Kreolen und eine XL-Sonnenbrille mit weißem Rahmen. Ein Hingucker-Look, der sie wie einen festlichen Schnee-Engel erscheinen ließ. Ob sich Jen in diesen Winter-Farben schon mal aufs Fest der Liebe vorbereitet – trotz sommerlicher Temperaturen?

Dass die modebewusste 50-Jährige in Sachen Style mal daneben liegt, ist äußerst selten. Doch neulich hat auch sie sich einen mächtig uncoolen Fauxpas erlaubt: Als sie sich in einer Weste aus echtem Pelz in New York auf die Straße begab, brach über sie ein wahrer Shitstorm herein. Viele Fans unterstellten der Erfolgsmusikerin daraufhin empört, sich nicht um Tierquälerei zu scheren.

