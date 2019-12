Mit diesem Look schießt sie sich ins Aus! Normalerweise ist Jennifer Lopez (50) für ihr Modegespür bekannt. Die zweifache Mama zeigt sich immer perfekt herausgeputzt und in den ausgefallensten Outfits, in denen sie besonders gerne ihre heißen Kurven in Szene setzt. Aber auch eine Style-Queen wie J.Lo leistet sich mal einen Fashion-Fauxpas: Denn mit ihrem fluffigen Fell-Outfit auf aktuellen Paparazzi-Bildern macht sich die Sängerin mit Sicherheit keine Freunde!

Am Donnerstag machte sich Jennifer auf den Weg zu den Proben für die Saturday Night Live in New York. Sie trug dabei ein weißes Maxi-Kleid mit einem schwarzen Taillengürtel, dazu Cowboy-Boots und eine beigefarbene Sonnenbrille. Allerdings brachte ihr ein Teil dieses Outfits nun Negativschlagzeilen ein: ihre dicke Pelzjacke. "Das Fell stand dem Tier besser", kritisierte ein Nutzer auf Daily Mail. Andere User wurden in ihrer Meinung noch klarer – so denke ein Leser des Online-Magazins, dass sich Lopez nicht im Ansatz um Tierquälerei schere und Leute alles boykottieren sollten, was sie als Person betreffe. Am Ende seines Kommentars nannte er sie noch ein "abscheuliches Wesen".

Eine andere Leserin ist eher enttäuscht von der 50-Jährigen: "Ich mag J.Lo echt gerne und dann sehe ich Bilder wie diese hier. Sie müsste es besser wissen", schrieb sie zu dem Artikel im Netz. Sie könne Jennys Verhalten nicht verstehen – Echtpelz sei nicht cool und sie frage sich, was sie ihren beiden Kindern damit beibringen würde.

MEGA Jennifer Lopez, Dezember 2019

MEGA Jennifer Lopez, Dezember 2019

MEGA Jennifer Lopez, Dezember 2019

