Die Büchner-Zwillinge sind in Sprachen ganz schön fit! Ihre Mutter Daniela (41) lebt seit vier Jahren auf Mallorca und betreibt dort das Café Faneteria. Im Laufe der Zeit hat sich die Witwe von Jens Büchner (✝49) passable spanische Sprachkenntnisse angeeignet. Aber wie sieht das bei ihren jüngsten Kindern Diego Armani und Jenna Soraya aus? Die beiden wurden auf der Balearen-Insel geboren und besuchen seit Sommer 2019 eine spanische Schule – dementsprechend müssen sie auch die Landessprache gebrauchen. Wie wird im Hause Büchner eigentlich privat kommuniziert?

Die Antwort auf diese Frage gab Danni nun in einer Instagram-Story. Als ein Fan sie fragte, ob die Zwillinge zweisprachig erzogen werden, verriet sie: "Ja. In der Schule sprechen sie hauptsächlich Catalan (also dreisprachig)." Catalan ist neben Spanisch, auch Kastilisch genannt, eine eigenständige Sprache in Spanien. In einem weiteren Clip demonstrierte Daniela sogar, wie sich die Kids verständigen: Beim Spielen brabbeln sie auf Spanisch. "Ich denke, die Frage beantwortet sich ganz von selbst, welche Sprache die Twins untereinander sprechen", schlussfolgerte Danni.

Zwar beherrschen die Blondschöpfe Spanisch wie ihre Muttersprache, dennoch besitzen die Geschwister keine zweite Staatsangehörigkeit: "Meine Zwillinge haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie sind zwar in Palma de Mallorca geboren, aber ihre Eltern sind beide deutsch", erklärte die 41-Jährige. Das finde sie auch gut so.

Instagram / dannibuechner Screenshot aus Daniela Büchners Instagram-Story

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit den Zwillingen Jenna Soraya und Diego Armani 2019

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Gesicht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de