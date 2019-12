Und wieder wird es keine Show-Einlage von Helene Fischer (35) und ihren Freund Thomas Seitel geben! Am 25. Dezember flimmert die alljährliche "Helene Fischer Show" über die Bildschirme. Am Freitag und Samstag fanden die Aufzeichnungen für das aufwendige Bühnen-Spektakel in Düsseldorf statt – die Schlager-Queen feiert unter anderem mit Thomas Gottschalk (69), Michelle Hunziker (42) und Nick Carter (39) den festlichen Jahres-Ausklang. Helenes Liebster ist allerdings abwesend.

Schon im vergangenen Jahr hatte Thomas seine Teilnahme an der Sendung ausfallen lassen – offiziell aus privaten Gründen. Nun scheint Helene ihren Luftakrobaten endgültig ausgetauscht zu haben. Wie Bild berichtet, wirbelt die 35-Jährige in diesem Jahr mit Julio Batistta durch die Lüfte. Der Sportler gehört schon seit zwei Jahren zu ihrem Team. Am Trapez hatte sie bisher jedoch immer mit Thomas performt.

Auch ohne ihren Freund wirkt Helene bestens gelaunt. Auf die Zuschauer warten neben aufregenden Performances einige Duette. Unter anderem singt die Blondine mit Roland Kaiser (67) Lady Gagas (33) Hit "Shallow". Gemeinsam mit Bülent Ceylan (43) gibt es eine Heavy-Metal-Version von "Atemlos durch die Nacht" auf die Ohren.

Getty Images Thomas Seitel und Helene Fischer im November 2016

Instagram / juliobatistta Helene Fischer und Julio Batistta, März 2018

Getty Images Helene Fischer, 2015

