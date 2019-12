Ob auch eine Königin unter Schreibblockade leiden kann? Queen Elizabeth II. (93) steht vor der schweren Aufgabe, ihre alljährliche Weihnachtsrede zu halten. Doch das britische Königshaus blieb in diesem Jahr nicht von Skandalen verschont: Vor allem das kritische Interview von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) und der Sex-Skandal um Prinz Andrew (59) sorgten für mediales Aufsehen – und für das Mißfallen der rüstigen Monarchin. Noch ungewiss soll es daher auch sein, worüber genau die die 93-jährige Queen sprechen wird.

Wie ein Insider aus dem königlichen Umfeld nun gegenüber Vanity Fair mitteilte, sei es in diesem Jahr besonders schwer für die Redenschreiber der Königin: "Wir wissen nicht, was die Queen genau sagen will, weil wir die Rede noch nicht gesehen haben. Bisher gibt es nur einen ersten Entwurf." Es werde sicherlich nicht einfach, diese Ansprache zu schreiben, meinte die Quelle. Vor allem, weil es hinter den Palast-Kulissen ziemlich wild zugegangen sein soll. "Die Moral ist etwas am Boden", so der Informant.

Glücklicher Weise muß die britische Königin die Wogen der Skandale nicht mehr ganz alleine glätten. Vor allem ihr ältester Sohn Prinz Charles (71) soll ihr laut Queen-Biografin Sally Bedell Smith beistehen. "Ich denke, es ist ein Trost für sie, dass sie weiß, dass er ein guter König sein wird. Die Thronnachfolge ist sicher", meinte die Autorin.

