Anna-Maria Zimmermann (31) ist stolz auf ihren Nachwuchs! Im Dezember 2017 brachte die Schlagersängerin ihren Sohn Matti zur Welt. Im Netz hält die Musikerin ihre Community mit regelmäßigen Updates zur Entwicklung ihres Sprösslings auf dem Laufenden. Am vergangenen Sonntag feierte der süße Blondschopf bereits seinen zweiten Geburtstag – zur Feier des Tages gratulierte die "1000 Träume weit"-Interpretin ihrem Schatz mit ganz rührenden Worten!

"Mein kleiner, größter Schatz hat heute Geburtstag", leitete die Künstlerin den emotionalen Geburtstagsgruß via Instagram ein. Die Aufnahme zeigt den Sohnemann an seinem Ehrentag mit einem Kerzenzug und leuchtenden Kinderaugen am Tisch sitzen. Dabei kommt Anna-Maria gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Du bist das Beste, was uns je passiert ist", gratulierte sie dem Zweijährigen.

Im Hause Zimmermann stand an diesem Wochenende offenbar ein richtiger Feier-Marathon auf dem Programm: Nur einen Tag zuvor feierte die ehemalige DSDS-Kandidatin ihren eigenen Geburtstag. Die Beauty wurde 31 Jahre alt.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermanns Sohn Matti im Dezember 2019

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann mit Söhnchen Matti im Oktober 2019

Getty Images Anna-Maria Zimmermann im Oktober 2015

