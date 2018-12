Anna-Maria Zimmermann (30) hat allen Grund zu feiern! Erst am vergangenen Freitag hatte die Schlagersängerin ihren 30. Geburtstag mit einer ziemlich ausgelassenen Party gefeiert. Bis in die frühen Morgenstunden soll die Sause angeblich gegangen sein. Dementsprechend kurz war die Nacht der Musikerin – denn am Samstag stand schon die nächste Feier an: Mit Freunden und Familie zelebrierte sie den ersten Geburtstag von Söhnchen Matti.

Als echte Vollblutmutti ließ Anna-Maria es sich nicht nehmen, für ihren Spross eine tolle Fete zu schmeißen. "Die Mama hat nur zwei Stunden geschlafen, aber das ist vollkommen egal, denn heute ist Matti-Tag. Ich habe alles organisiert, geplant und wunderschön dekoriert", schwärmte die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story. Und damit versprach die ehemalige DSDS-Kandidatin definitiv nicht zu viel. Auf einem Foto, das sie nur wenig später teilte, war ein liebevoll gedeckter Tisch – inklusive Luftballon zu sehen. Außerdem konnte sich ihr Nachwuchs über eine Torte mit niedlichem Zoo-Motiv und Namens-Schriftzug freuen.

Am Ende des Abends war die "1000 Träume weit"-Interpretin allerdings ziemlich geschafft, die Ereignisse des Wochenendes ließ sie auf Social Media noch einmal Revue passieren. Ihrem Söhnchen widmete sie dabei ein paar rührende Zeilen. "Es ist unglaublich, dass du schon ein Jahr bei uns bist. Ich hätte nie gedacht, dass eine Liebe so groß sein kann. Du bist unser Ein und Alles! Wir sind immer für dich da!", schrieb die Musikerin.

Instagram / amz_welt Mattis Geburtstagstisch

Instagram / amz_welt Mattis Geburtstagstorte

Anna-Maria Zimmermann, Schlagersängerin

