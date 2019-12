Kim Kardashian (39) wird zur Braut – jedoch ganz ohne Hochzeit! Die Reality-TV-Darstellerin ist für ihre ausgefallenen und stets sehr figurbetonten Looks bekannt. Auch bei der Geburtstagsparty von Rapstar P. Diddy (50) wollte die Unternehmerin und Reality-TV-Darstellerin nicht auf den absoluten Wow-Auftritt verzichten und fuhr modetechnisch große Geschütze auf: Kim erschien ganz selbstbewusst in einem goldenen Brautkleid und hatte ihren Ehemann Kanye West (42) als stylishen Bräutigam an ihrer Seite!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die vierfache Mutter am Wochenende mehrere Schnappschüsse von der Party. In einer bodenlangen, goldenen Robe strahlte die Brünette in die Kamera, während Gatte Kanye im blauen Anzug mit weißem Hemd gewohnt ernst schaute. Wie Daily Mail berichtete, handelte es sich bei Kims Outfit tatsächlich um einen Hochzeits-Look: Das Kleid stammt aus einer Braut-Kollektion von Designerin Vivienne Westwood (78) – und kostet schlappe 9.300 Dollar!

Neben Kim und Kanye waren auch noch ein paar andere Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans zu der Party eingeladen: Kylie Jenner (22) erschien in einem bodenlangen schwarzen Pailletten-Kleid mit XL-Ausschnitt. Ihre Halbschwester Khloe Kardashian (35) setzte hingegen auf einen goldenen Glitzer-Smoking – ebenfalls mit sehr freizügigem Dekolleté.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2019

Instagram / kyliejenner Khloe Kardashian und Kylie Jenner, Dezember 2019

