Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben erneut einen wichtigen vorweihnachtlichen Termin der Royals ausgelassen! Über das Ehepaar wurde erst vor wenigen Wochen bekannt: Die Eltern des kleinen Archie Harrison wollen das Weihnachtsfest nicht wie gewohnt mit Queen Elizabeth II. (93) in Sandringham verbringen. Damit brechen sie mit einer royalen Tradition, was in Insiderkreisen durchaus als problematisch angesehen wird. Die Abwesenheit der beiden am jetzigen dritten Advent sorgt erneut für Spekulationen.

Die Queen organisiert in jedem Jahr eine vorweihnachtliche Adventsfeier – diese Jahr fand sie am 15. Dezember im Buckingham-Palast statt. Allerdings ohne den Rotschopf und die ehemalige Schauspielerin. Der Grund: Das Paar und ihr Sohn haben sich eine mehrwöchige Auszeit vom königlichen Hof genommen. Bereits seit Ende November befinden sich Meghan, Harry und Archie nicht mehr in England, sondern in den USA. Sechs Wochen wollen sie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten bleiben, wie Daily Mail nun berichtete.

Die wahren Beweggründe für Meghans, Harrys und Archies Alleingang lassen sich nur vermuten. Gerüchte über Streitereien unter den Royals – insbesondere zwischen dem Rotschopf und seinem Bruder – gab es einige. Nun mehren sich jedoch die Infos, dass es vor allem darum geht, mit Doria Ragland, der Mutter von Meghan, Zeit zu verbringen. "Da es das erste Weihnachten mit Archie ist, wollen sie etwas ganz Besonderes", gab ein Insider gegenüber Us Weekly zu Protokoll.

Getty Images Queen Elizabeth II.

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Baby Archie

Getty Images Doria Ragland, Tochter Herzogin Meghan und Schwiegersohn Prinz Harry, September 2018

