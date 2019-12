Chelsea Handler (44) nimmt Abschied von ihrem Show-Kollegen Chuy Bravo! Am 14. Dezember verstarb der kleinwüchsige Schauspieler völlig unerwartet mit nur 63 Jahren während eines Aufenthalts in Mexiko City. Weitere Details zu seinem Tod sind bisher nicht bekannt. Während Chuy zwar Zeit seines Lebens Auftritte in verschiedensten Blockbustern wie Fluch der Karibik hatte, konnte er seinen endgültigen Durchbruch erst durch seine Mitarbeit in der Late-Night-Comedy-Show "Chelsea Lately" feiern. Chelsea, die ihm vor Kurzem noch zu seinem Geburtstag gratulierte, äußerte sich jetzt öffentlich zu diesem schmerzlichen Verlust.

Am vergangenen Sonntag postete die 44-Jährige eine Foto-Collage auf Instagram, bestehend aus gemeinsamen Schnappschüssen mit ihr und Chuy, der auch liebevoll Nugget genannt wurde. Der gebürtige Mexikaner, der mit 15 Jahren in die USA kam, unterstützte Chelsea in ihrer Show, die von 2007 bis 2014 im US-Fernsehen lief. Dazu schrieb sie einen rührenden Text: "Ich habe dieses Nugget sehr geliebt und es ist schön zu sehen, dass ihn so viele so sehr mochten. Chuy hat uns oft zum Lachen gebracht und ich werde nie seine Lache vergessen, die von seinem Büro bis in meins zu hören war."

Und auch eine persönliche Anekdote ließ die Komikerin in ihren emotionalen Post einfließen. Einmal sei Chuy bei ihrer Familie zu Besuch gewesen, um Weihnachten zu feiern. Ihre Nichte habe damals vor dem 130 Zentimeter großen Promi ein bisschen Angst gehabt – und sei sogar vor ihm weggelaufen. "Meine Schwester und ich waren beschämt und entschuldigten uns bei Chuy, der uns dann grinsend sagte: 'Das ist in Ordnung, viele kleine Kinder haben Angst, wenn sie große Kinder sehen.'"

Getty Images Chuy Bravo in der Late-Night-Show "Chelsea Lately"

Getty Images Chuy Bravo und Chelsea Handler im Januar 2011

Getty Images Chelsea Handler im Dezember 2019



