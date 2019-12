Das Weihnachtsfest genießen Gerald Heiser und seine Anna in diesem Jahr nicht im warmen Namibia! Seit über einem Jahr lebt das Bauer sucht Frau-Kultpärchen mittlerweile zusammen in Afrika, die gebürtige Polin kehrte ihrer Heimat für ihren Ehemann den Rücken. Auf seiner Farm haben die zwei seitdem zudem alle Hände voll zu tun, zum Fest der Liebe werden sie jedoch nach Europa zurückkehren: In Polen wird das Duo mit ihrer Familie Bescherung feiern!

Anna kann es kaum erwarten, ihre Liebsten wieder in die Arme zu schließen. Aber das ist noch nicht alles, wie sie vor wenigen Tagen auf Instagram verriet: "Ich freue mich total, diese Feiertage mit meiner Familie zu verbringen, aber vor allem freue ich mich darauf, die Magie der Weihnachtszeit in meiner Heimat, meinem lieben Gerald zu zeigen." Schon in weniger als einer Woche soll es für sie in den Flieger gehen – davor galt es aber noch einiges in Namibia zu erledigen. So waren die Blondine und der Landwirt unter anderem schon die Gastgeber einer Weihnachtsfeier für ihre Mitarbeiter. "Jetzt können wir uns auf die Vorbereitungen unserer Reise konzentrieren", freute sich die Auswanderin.

Der vorübergehende Tapetenwechsel dürfte Anna zudem guttun. Immerhin lebt sie mit Gerald ziemlich abgeschieden: "Ja, wir müssen 200 Kilometer fahren, um einzukaufen. Ja, wir können nicht spontan ausgehen", gab sie einen Einblick in ihre Wohnverhältnisse auf Social Media. Dennoch – einsam fühle sie sich nicht, denn ihr sozialer Kreis sei durch viele Freunde trotzdem sehr groß.

