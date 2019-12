Geht da etwa wieder was? Kendall Jenner (24) hätte sich mit ihrem Ex Ben Simmons sogar eine Hochzeit vorstellen können – trotzdem war Mitte dieses Jahres dann plötzlich alles aus zwischen den beiden. Seitdem genoss das Supermodel sein Singledasein in vollen Zügen: Sie ging mit ihrer Clique feiern oder zog mit ihrer engen Freundin Bella Hadid (23) heiße Strand-Shows ab. Ein halbes Jahr später scheint Kendall es sich jedoch anders überlegt zu haben und wurde nun erneut mit dem Profisportler gesichtet!

Am Wochenende saß die 24-Jährige nämlich wieder als Zuschauerin im Publikum, um ihn bei einem Basketballspiel anzufeuern. Und sie kam dabei nicht alleine: Der Keeping up with the Kardashians-Star war sogar in Begleitung von Bens Freunden, als er das Stadion betrat. Sie selbst hing es zwar nicht an die große Glocke und versuchte während des Spiels unbemerkt zu bleiben. Fans des Models erkannten sie allerdings direkt und posteten sofort diverse Beweisbilder im Netz.

Anhänger des Pärchens waren über die Fotos und Videos hellauf begeistert. "Bendall ist zurück", schrieb eine Userin ganz aufgeregt unter die Twitter-Beiträge. Als Kombination aus ihren Vornamen Kendall und Ben war das Duo von seinen Fans in der Vergangenheit "Bendall" getauft worden. Zu dem überraschenden Stadionbesuch haben sich bisher jedoch weder das Victoria's Secret-Model noch der 23-Jährige geäußert.

