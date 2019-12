Egal, wo sie auftauchen – dieses Trio zieht alle Blicke auf sich! Seitdem sich Kendall Jenner (24) und Model-Freundin Bella Hadid (23) auf der Victoria's Secret-Fashionshow 2016 kennengelernt haben, sind sie unzertrennlich. Sie feiern ihre Geburtstage gemeinsam oder sitzen zusammen in der ersten Reihe, um die Lakers beim Basketballspiel anzufeuern. Für einen Strandbesuch am Mittwoch holten sich die zwei Models noch eine heiße Begleitung ins Boot: Kendalls älteste Halbschwester Kourtney Kardashian (40)!

Die drei Beach-Babes schienen sich einen entspannten Mädelstag am Strand von Miami zu gönnen. Kourt verhüllte ihre heißen Kurven unter einem gemusterten Kimono, unter dem nur ihre schlanken Beine und etwas Dekolleté hervorlugten. Das Supermodel-Duo ließ wiederum in knappen Bikinis nicht viel Raum für Fantasie übrig: Die beiden Beautys setzten ihre schlanken Figuren in Szene und alberten auffällig herum. Bella schwang sich später noch auf den Jetski und stellte dabei ihren durchtrainierten Bauch in Aktion zur Schau.

Kendall postete auf ihrem Instagram-Kanal am selben Tag noch Bilder von einer abendlichen Bootstour, die das Trio nach dem Strandausflug unternahm. Zusammen mit anderen Freunden genossen sie vom Wasser aus den Blick auf den Sonnenuntergang. Während sich Bella und Kourt in einem leichten Strickpullover wärmten, kuschelte sich Kendall an Bord direkt in eine dicke Wolldecke.

MEGA Kendall Jenner, Dezember 2019

Anzeige

MEGA Bella Hadid, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / kendalljenner endall Jenner, Kourtney Kardashian und Bella Hadid , Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de