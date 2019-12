Zu Weihnachten können selbst harte Kerle vom Bolzplatz ganz zarte Seiten zeigen – bestes Beispiel: Thomas Müller (30)! Der Profi-Fußballer und seine Frau Lisa Müller läuteten vor einer Woche bei der FC Bayern-Weihnachtsfeier die besinnliche Zeit ein. Seitdem scheinen die beiden ihre festliche Stimmung bei jeder Gelegenheit noch mehr zu vertiefen – nun auch mit einem ganz besonderen Date-Abend, der gleich mehrere glamouröse Stationen beinhaltete. Und dafür schmiss sich das Paar sogar in einen wunderbar festlichen Zwirn.

Die Turteltauben verwöhnten sich nicht nur mit einem romantischen Dinner in einem luxuriösen Restaurant. Lisa und Thomas besuchten anschließend das Bayerische Staatsballett und erfreuten sich dort am Weihnachtsklassiker "Der Nussknacker". Für den Abend in der Münchner Staatsoper hatte sich Thomas' Liebste in ein eng anliegendes Glitzerkleid gehüllt, kombiniert mit eleganten Overknee-Stiefeln. Er selbst glänzte in einem schicken Sakko mit Lack-Schuhen. Der Fußballer schien diesen glamourösen Kontrast zum Kicker-Dasein sehr zu genießen: "Ein perfektes Wochenende bei den Müllers", stellte er in einem Instagram-Posting fest.

Erst vor wenigen Wochen feierten die beiden ihr Liebes-Jubiläum ganz öffentlich. Der Fußballer und die Pferdeliebhaberin sind nämlich seit mittlerweile zehn Jahren glücklich verheiratet. Dies nahm der 30-Jährige zum Anlass, seiner Angebeteten eine kleine Liebeserklärung zu posten: "Ich bin so stolz auf dich. Zehnter Hochzeitstag."

