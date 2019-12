In Tamara Ecclestones (35) Haus machten Diebe eine fette Beute! Die Tochter von Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone (89) lebt zusammen mit ihrem Ehemann Jay Rutland (38) und Töchterchen Sophia (5) in einem Villenviertel im Londoner Stadtteil Kensington. Da sich in der noblen Gegend auch viele Botschaften befinden, patrouillieren dort eigentlich sogar rund um die Uhr Sicherheitskräfte. Trotzdem schafften es Eindringlinge, aus Tamaras Haus sündhaft teuren Schmuck zu stehlen!

Vergangenen Freitag war die 35-Jährige mit ihrer Familie mit dem Privatjet nach Lappland gedüst. Während ihrer Abwesenheit gelangten drei Langfinger in das 57 Zimmer große Anwesen – und machten dort, wie The Sun berichtet, die gut versteckten Tresore des Ehepaars ausfindig. "Ein geschätzter Wert von 60 Millionen Euro an Schmuck wurde aus Tamaras und Jays Safe gestohlen", schilderte eine Quelle. Nach vermutlich 50 Minuten bemerkten Wachmänner im Haus zwar den Einbruch, die Kriminellen konnten aber unerkannt durch ein Fenster flüchten.

Unter den gestohlenen Wertsachen befindet sich neben kostbaren Ringen und Ohrringen auch ein Armreif von Cartier im Wert von mehr als 95.000 Euro. Diesen hatte Jay seiner Frau zur Hochzeit geschenkt. "Tamara und ihre Familie sind natürlich wütend und erschüttert über den Vorfall", erklärte ein Sprecher gegenüber der Zeitung.

Instagram / tamaraecclestoneofficial Tamara Ecclestone mit Töchterchen Sophia und Mann Jay Rutland

Getty Images Jay Rutland, Tamara Ecclestone und Töchterchen Sophia

Getty Images Tamara Ecclestone

