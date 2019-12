Aller guten Dinge sind drei! Die große Liebe konnte Carina Spack bei ihren Dating-Show-Teilnahmen bisher nicht finden. Weder in Bachelor Daniel Völz (34) noch in Bachelor in Paradise-Star Sebastian Fobe (34) hatte die Blondine ihren Mr. Right gefunden. In diesem Jahr scheint nun alles anders auszusehen: Schon seit mehreren Folgen war Carina mit Die Bachelorette-Kandidat Serkan Yavuz (26) in den Kuschel-Modus übergegangen. Bei der Finalshow stellen die beiden jetzt auch klar: Auch nach dem Paradies gehen die beiden noch gemeinsam durchs Leben.

Die letzte Rose ist verteilt und die Bewohner der Liebesvilla sind zu Gast bei Frauke Ludowig (55). "Wir sind noch zusammen", bestätigt Carina die Beziehung in der Talkrunde während der Resteshow. Auch wenn Romantik noch immer nicht wirklich ihr Ding sei, sei sie mit dem Regensburger einfach total happy. Auch ihr Liebster stellt klar, gar nicht mehr ohne seine Traumfrau sein zu wollen und gesteht ihr vor laufender Kamera erneut seine Liebe: "Ich habe ihr auch schon gesagt, dass ich sie liebe. Ich könnte mir auch gar nicht mehr vorstellen, jemand anderem diese Gefühle zu zeigen, die ich ihr gerade zeige."

Dass die beiden ein Paar sind, ist jetzt zwar offiziell bekannt, gemunkelt wurde über die Liaison allerdings schon seit einiger Zeit. Promiflash wurden bereits vor Wochen Bilder zugespielt, die die Turteltauben bei gemeinsamen Unternehmungen zeigte. Außerdem posteten Serkan und die 23-Jährige nicht nur von der gleichen Couch aus, sie teilten sich auch schon einen Disney-Pullover.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise” im Special bei RTL.de.

TVNOW Carina Spack und Serkan Yavuz bei "Bachelor in Paradise"

TVNOW Serkan und Carina in Folge acht von "Bachelor in Paradise"

Promiflash Collage: Serkan Yavuz und Carina Spack 2019 auf der Walhalla in Donaustauf

