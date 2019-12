Mit dieser Aktion machte sich Michael Bauer (29) alles andere als beliebt! Am Dienstagabend findet das Bachelor in Paradise-Finale seinen Staffel-Höhepunkt. Vor laufender Kamera überreichte das Male-Model die letzte Rose an seine Auserwählte Natalie Stommel und gestand ihr, sich in sie verliebt zu haben. Nur einen Tag nach Drehschluss soll sich Michi aber gegen eine Beziehung mit seiner Kuppelshow-Partnerin entschieden haben und zurück zu seiner Ex Stephanie Lindner gekehrt sein. Für die uncharmante Weise, auf die der Blondschopf die Situation mit den beiden Ladys regelte, kassiert er nun gewaltige Kritik!

Schon seit vier Tagen veröffentlichte Michi keinen Post mehr auf Instagram. Das hindert die "Bachelor in Paradise"-Fans allerdings nicht daran, ihrem Unmut unter seinem letzten Beitrag vom 13. Dezember freien Lauf zu lassen. "Du bist echt arm, wie du mit Natalie gespielt hast" oder "Du hast keine der beiden Frauen verdient", sind noch die eher netteren Kommentare unter dem Bild des Influencers.

Auf Natalies Seite dagegen herrscht pure Unterstützung. "Du bist so eine starke Frau, du hast Besseres verdient" oder "Er verdient keine einzige deiner Tränen", kommen ihr ihre Follower emotional zu Hilfe.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise” im Special bei RTL.de.

TVNOW Natalie Stommel und Michi Bauer bei "Bachelor in Paradise"

TVNOW Michi und Natalie bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / stephanielindner Michi Bauers Freundin Stephanie Lindner

