Jetzt turtelt Michael Bauer (29) bereits mit einer anderen Lady! Bei Bachelor in Paradise sah alles nach Happy End aus: Zwischen dem Augsburger und Natalie Stommel sprühten seit der ersten Folge heftig die Funken. Doch kurz nachdem die letzte Rose verteilt war, servierte der Ex-Bachelorette-Teilnehmer seine vermeintliche Traumfrau eiskalt ab. Im Talk mit Frauke Ludowig (55), die durch die heutige Final-Ausgabe führt, präsentiert er bereits eine neue Frau: Michi ist wieder mit Ex-Freundin Stephanie zusammen.

"Ich bin nach Hause, hab mich fertiggemacht, bin zu ihr", erklärt der 29-Jährige in einem Home-Interview, das im Studio gezeigt wird. Auch wenn er der Blondine die Teilnahme bei der Flirtshow verschwiegen und sie kurz zuvor einfach sitzen gelassen hatte, hätte sie ihrem Traummann daraufhin direkt eine zweite Chance gegeben. "Der gibt mir einfach das, was ich brauche", erklärt Stephie und ist glücklich darüber, Michi endlich wieder an ihrer Seite zu haben. Auch ihr Liebster kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus und plant bereits eine gemeinsame Zukunft.

Nicht erst bei diesen Szenen kommen bei den "Bachelor in Paradise"-Bewohnern Zweifel auf, ob der Fitness-Fan Natalie die ganze Zeit über nur etwas vorgespielt hat. "Kommt jetzt gleich die dritte Frau?", ruft Carina Spack während des Clips wütend und legt tröstend den Arm um Natalie. Auch Eddy Mock versucht schließlich, seinem Kollegen ins Gewissen zu reden.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise” im Special bei RTL.de.

Instagram / magic90mike Michi Bauer

Instagram / stephanielindner Michi Bauers Freundin Stephanie Lindner

WENN Carina Spack im Mai 2018

