So herrlich ehrlich! Angelina Heger (27) ließ zwar erst Sonntag vor einer Woche die Baby-News raus: Zusammen mit ihrem Freund Sebastian Pannek (33) erwartet sie ihren ersten Nachwuchs. Aber seitdem hält sie ihre Netz-Community mit allen Baby-Details so gut wie möglich auf dem Laufenden! Selbstverständlich in gewohnt stylischer Art, denn auf dem Social-Media-Kanal der 27-Jährigen wird üblicherweise nichts dem Zufall überlassen. Jetzt machte Angelina allerdings eine Ausnahme und zeigte, wie es in ihrem Alltag als Schwangere wirklich aussieht!

Angelinas mehr als 650.000 Instagram-Abonnenten bekamen die Influencerin am Montagabend in einer ungewohnten Situation zu sehen. Denn die postete ein Foto von sich, wie sie Wassermelonen und Nachos futternd, eingewickelt in einem Bademantel auf dem Bett liegt. "Schluss mit den schönen Fotos. Hallo Realität", schrieb die hübsche Brünette zu ihrem lustigen, ehrlichen Beitrag.

Ihre Fans lieben die Ehrlichkeit der werdenden Mama und freuen sich, dass ihr Vorbild sie so sehr teilhaben lässt. "Bei mir war es täglich ein Glas Oliven", kommentierte eine Nutzerin unter Angelinas Bild. Und die Influencerin antwortete sogar höchstpersönlich: "Oh stimmt, Oliven esse ich auch viel."

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Getty Images Sebastian Pannek und Angelina Heger, Juli 2019

Getty Images Angelina Heger, Juli 2019

