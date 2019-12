Was sagt Sören Altmanns neue Partnerin zu seinem speziellen Kosenamen? Der Reality-TV-Star hatte zuletzt im Fernsehen nach seinem Liebesglück gesucht – bei Bachelor in Paradise leider erfolglos. Für die Liebesshow im Paradies hat sich der Hamburger durch seine Teilnahme bei der Bachelorette qualifiziert. Dort hatte er sich mitunter dadurch einen Namen gemacht, indem er Rosendame Nadine Klein (34) als "Mäuschen" bezeichnete – und dieser Nickname kam gar nicht gut an. Nach diesen TV-Pleiten hat Sören nun im echten Leben seine Traumfrau gefunden: Doch was sagt sie zum "Mäuschen"-Gate?

Am Montag erst enthüllte der 34-Jährige mithilfe eines süßen Turtelfotos, wer die neue Partnerin an seiner Seite ist: Er hat sich in RTL-Reporterin Jana Elena verguckt. Und sie bezieht im Interview mit Guten Morgen Deutschland klar Stellung dazu, wie die "Mäuschen"-Offensive bei ihr angekommen ist: "Ich verstehe alle Frauen, die 'Mäuschen' furchtbar finden, weil ich selbst fand es auch furchtbar", verrät sie. Doch nach ein wenig gemeinsamer Turtelzeit habe die Brünette sich dann mit der Bezeichnung angefreundet: "Ich fand es selbst furchtbar, bis ich Sören kennengelernt habe und gemerkt habe, wie liebevoll das gemeint sein kann."

Doch wie und wo haben sich die Verliebten eigentlich kennengelernt? "Als Sören bei der Bachelorette ausgeschieden ist, sollte ich für RTL testen, wie ein Date mit Sören so ist", offenbart die Beauty. Offenbar erfolgreich, denn bei diesem TV-Dreh sprühten bereits die ersten Funken – wirklich ineinander verliebt haben sich die beiden aber erst nach "Bachelor in Paradise".

TVNOW "Bachelor in Paradise"-Kandidat Sören Altmann

Instagram / theycallmejane__thatsnotmyname Jana Elena, RTL-Reporterin

Instagram / soeren_altmann Sören Altmann, Reality-TV-Star

