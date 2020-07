Sören Altmann hat allen Grund zur Freude! Der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer fand in der Kuppelshow nicht die große Liebe – dafür neben den Kameras die Frau fürs Leben! Im vergangenen Dezember machte der Reality-TV-Star seine neue Beziehung öffentlich. Jana Elena, eine RTL-Reporterin, ist die Frau an seiner Seite – und wie jetzt rauskommt, auch seine Mrs. Right. Der Hamburger hat ihr einen Heiratsantrag gemacht!

Sein Liebesglück macht Sören am Montag mit einem süßen Instagram-Post öffentlich: Auf dem Pärchenfoto kuschelt sich das Paar aneinander – und an Janas Finger glitzert ein eindeutiger Ring. Die Verlobung feierten die beiden offenbar bereits vor ein paar Tagen auf der Insel Sylt. Und um die letzten Zweifel aus dem Weg zu räumen, postete der zukünftige Ehemann in seine Story die eindeutigen Worte: "Wir sind verlobt."

Sörens Follower freuen sich mit den Verlobten und senden ihm unter dem Netz-Beitrag ihre Glückwünsche zu. "Alles Gute" und "Wie toll!" reihen sich neben etliche begeisterte Emojis. Hättet ihr mit diesem Liebesupdate gerechnet? Stimmt ab!

