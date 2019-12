Süße Baby-News von Hope Solo (38)! Die ehemalige US-Torhüterin offenbarte erst im Juni, dass sie 2018 mit Zwillingen schwanger gewesen war. Doch weil eines der Ungeborenen eine Eileiterschwangerschaft war, hatte sie eine Fehlgeburt erlitten – und ihr wurden beide Eileiter entfernt. Ihr Mann Jerramy Stevens (40) und sie wollten trotzdem am Kinderwunsch festhalten und entschieden sich für eine künstliche Befruchtung. Nun verkündete die Fußballerin stolz die frohe Botschaft: Sie ist erneut schwanger – und das sogar wieder mit Twins.

Als sie am Montag in der Sendung Weekend Winners zu Gast war, ließ sie die Bombe platzen: In einem engen Kleid präsentierte sie ihren deutlich erkennbaren Schwangerschaftsbauch. Der Moderator gratulierte ihr und daraufhin erklärte die werdende Mama: "Mein Mann und ich können gleich von Anfang an Gleichberechtigung üben, wir bekommen nämlich einen Jungen und ein Mädchen." Wie weit Hope ist, verriet sie bisher nicht.

Der US-Sport-Sender beIN Sports verbreitete die erfreulichen Neuigkeit auch via Twitter und so wurde die einstige Profi-Sportlerin schon bald mit Glückwünschen und Jubel überhäuft. "Herzlichen Glückwunsch Hope. Freu dich auf dieses neue Kapitel in deinem Leben, nur das Beste für euch", kommentierte eine Userin.

