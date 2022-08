Ehrliches Geständnis: Hope Solo hatte ein Alkoholproblem

Hope Solo (41) gibt einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben! Im Jahr 2018 musste die US-Fußballikone mit einem schweren Schicksalsschlag klarkommen – denn die Profikickerin verlor ihre Zwillinge infolge einer Fehlgeburt. Doch rund ein Jahr später konnte sich die Beauty mit erfreulichen Neuigkeiten bei ihren Fans melden: Sie wurde durch eine künstliche Befruchtung wieder schwanger und konnte sich erneut über Twins freuen! Nun machte sie ein krasses Geständnis: Hope wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet – während ihre Zwillinge dabei waren!

In ihrem Podcast "Hope Holo Speaks" wandte sich die Sportlerin nun mit einem erschreckenden Bekenntnis an ihre Fans. Sie wurde im April dieses Jahres verhaftet und zu 20 Tagen Haft verurteilt. Der Grund: Hope wurde betrunken und ohnmächtig in ihrem Auto aufgefunden – während sie ihre kleinen Kids auf der Rückbank dabei hatte. "Vor etwa viereinhalb Monaten habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht. Ich habe mich vom Alkohol überwältigen lassen und eine Entscheidung getroffen, die ich für immer bereuen werde", gestand sie.

Dabei zeigte sich Hope total reumütig und vermutete, dass sie damals einfach keine Kraft mehr gehabt habe. "Ich habe jetzt erkannt, dass meine Seele langsam ausgehungert war. Und es war alles meine Schuld, weil ich versucht habe, für meine Familie stark zu sein. Und trotz all dieser Stärke, die ich vermeintlich an den Tag gelegt habe, war ich eigentlich schwach", weiß sie heute.

Anzeige

Instagram / hopesolo Hope Solo mit ihrer Familie im März 2021

Anzeige

Getty Images Hope Solo, Torhüterin

Anzeige

Instagram / hopesolo Hope Solo im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de