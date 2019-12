Natalie Stommel möchte ihre Zeit bei Bachelor in Paradise hinter sich lassen. Am Dienstagabend wurde das Finale der Kuppelshow ausgestrahlt und seitdem ist klar: Aus den TV-Turtelpartnern Michael Bauer (29) und ihr selbst ist nach dem Fernsehprojekt kein Paar geworden. Nur einen Tag nach Drehschluss entschied sich der ehemalige Bachelorette-Kandidat, seine Ex-Freundin Stephanie Lindner zurückzuwollen. Nach dieser emotionalen Reise zieht Natalie nun ihr Show-Fazit!

"Auf diesen Tag fiebere ich nun schon so lange hin, denn endlich kann ich das Kapitel 'Bachelor in Paradise' abschließen", beginnt Natalie ihren Post auf Instagram. Sie sei dankbar, dass das Publikum sie so kennengelernt habe, wie sie wirklich sei, könne aber auch verstehen, dass man sie in manchen Situationen als naiv bezeichnet habe. "Aber das Schöne ist doch, dass man aus seinen Fehlern lernen kann", betont die Brünette.

In den vergangenen Monaten habe die Düsseldorferin viel über sich gelernt: "Ich weiß jetzt, dass jedes noch so perfekte Date niemals perfekt sein kann, wenn man nicht mit der richtigen Person zusammen ist." Vor allem ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Followern ist Natalie für die Unterstützung dankbar.

