Heute stieg das große Finale der zweiten Staffel Bachelor in Paradise: Nachdem 33 Ex-Teilnehmer von Der Bachelor und Die Bachelorette dieses Jahr an den Start gegangen waren, zeigte sich nun, wer es wirklich geschafft hat, die Sendung als Paar zu verlassen. Das erste Duo, das sich zu seinen Gefühlen im TV bekannte, war Serkan Yavuz (26) und Carina Spack. Bei Natalie Stommel und Michael Bauer (29) hingegen nahm alles eine ganz andere Wendung – er servierte die Beauty einfach ab.

Frauke Ludowig (55) fragte die beiden im Finale, wie es nach dem Paradies-Auszug weitergegangen war. "Eigentlich ging es gar nicht weiter. Ich habe einen Tag nach unserer Rückkehr eine Nachricht bekommen, in der stand, dass er mit der anderen zusammen ist und seitdem habe ich nie wieder etwas von ihm gehört", erklärte Natalie. Der Traum von der großen Liebe war also bereits einen Tag nach der Ankunft in Deutschland schon wieder geplatzt. Die brünette Schönheit kann sein Verhalten seitdem überhaupt nicht nachvollziehen: "Du hast dich einfach nie wieder bei mir gemeldet und wenn du mir so Sachen sagst, dann gehe ich trotzdem davon aus, dass egal, ob wir danach eine Beziehung geführt hätten oder nicht... es hat ja was mit Respekt zu tun."

Der Sport-Liebhaber beteuerte daraufhin, dass alles, was er in der Show zu Natalie gesagt habe, echt gewesen sei. Doch das schien ihm im Studio so niemand abzukaufen, nicht einmal Moderatorin Frauke, die das Ganze noch einmal erklärt haben wollte. Jetzt seid ihr gefragt: Glaubt ihr, dass Michael Natalie nur etwas vorgemacht hat, um möglichst weit zu kommen? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab!

