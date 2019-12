Für Sarah Lombardi (27) nahm das Jahr 2019 kein schönes Ende! Am Montag verkündete die Sängerin, dass sie und ihr Freund Roberto sich nach rund eineinhalb Jahren Beziehung getrennt haben. Wie lang das Liebes-Aus schon zurückliegt, verriet sie nicht. Aber offenbar braucht die ehemalige Dancing on Ice-Gewinnerin nach der Trennung nun eine kurze Auszeit: Sarah will in Österreich ins neue Jahr starten.

"Wir sind auf der Suche nach einem tollen Wellnesshotel in Österreich für einen Ski-Urlaub", wandte sie sich am Dienstag in ihrer Instagram-Story an ihre Community. Da schon alles ausgebucht sei, bat die ehemalige DSDS-Kandidatin ihre Follower um Empfehlungen: "Kennt ihr ein gutes Hotel, das noch Verfügbarkeiten über Silvester hat?" Wen genau sie mit "Wir" meint, ist nicht bekannt. Aber mit Sicherheit wird sie ihr Sohn Alessio (4) begleiten.

Schon im vergangenen Februar machte das Mama-Sohn-Gespann die Pisten im österreichischen Ischgl unsicher. Für den Dreijährigen war es das erste Mal auf Skiern und er machte eine verdammt gute Figur als kleiner Schnee-Pinguin. Auch Sarah bretterte auf ihrem Snowboard wie ein echter Profi den Hügel herunter.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi (r.) mit ihrem Freund Roberto auf Mauritius, 2019

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi in Ischgl, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de