Finden Andreas Ongemach (28) und Ernestine Palmert nach dem Show-Aus nun doch zueinander? Seit dem großen Finale der zweiten Bachelor in Paradise-Staffel stehen die Paare der Sendung zweifelsfrei fest. Andreas und Ernestine entschieden sich noch während der letzten Folge gegen ihr Dreamdate und verließen daraufhin das Paradies getrennt. Zurück in Deutschland scheinen sich die beiden jetzt aber doch näher kennenlernen zu wollen: Andy und Ernestine daten sich!

Von Moderatorin Frauke Ludowig (55) gefragt, wie oft sie sich nach ihrem Auszug aus dem Paradies privat getroffen hätten, antwortete Andy: "Nicht nur einmal. Öfters." Doch mehr als zehnmal hätten sie sich nicht gesehen und dafür scheint es auch einen einfachen Grund zu geben: "Das Ding ist, ich wohne in der Nähe von Köln und sie in München. Alltagstechnisch ist das halt eine Entfernung. Jeder hat so seinen Alltag. Da kommt das nicht so oft zustande, dass man sich sehen kann", erzählte der Fitness-Lover und bestätigte, dass sie nach wie vor in Kontakt stehen würden.

In einer Beziehung seien sie zwar nicht, doch den nächsten Schritt scheinen Andy und Ernestine nicht auszuschließen: "Wir haben die Basis im Paradies geschaffen und wir wollen das natürlich vertiefen. Und jetzt hat man auch wirklich die Zeit dazu, sich noch besser und länger kennenzulernen", erklärte die Brünette gegenüber der Moderatorin.

